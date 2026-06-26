إعادة فتح طريق حمص – حماة الرئيسي بعد الانتهاء من أعمال الصيانة

حمص-سانا‏

أعلنت محافظة حمص اليوم الجمعة، إعادة فتح طريق حمص – حماة ‏الرئيسي بشكل كامل أمام جميع المركبات بما فيها الشاحنات واستئناف ‏الحركة المرورية عليه، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم لجسر ‏معمل الإسمنت قرب مدينة الرستن بريف المحافظة.‏

وأوضح مدير فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بحمص المهندس ‏نبيل عقول في تصريح لمراسلة سانا، أن الحركة المرورية عادت إلى ‏طبيعتها بالاتجاهين، وأصبح الطريق مفتوحاً أمام جميع المركبات، بما فيها ‏الشاحنات، مؤكداً عدم الحاجة الى استخدام التحويلة المؤقتة عبر طريق حماة ‌‏– السلمية – مفرق المختارية.‏

وأشار الى أنه من المتوقع وضع جسر معمل الإسمنت بالاستثمار بحلول ‏الـ 12 من الشهر القادم، داعياً السائقين إلى الالتزام بقواعد السير وتخفيف ‏السرعة.‏

وكانت محافظة حمص أعلنت في الـ 7 من الشهر الجاري تحويل مسار ‏حركة الشاحنات على محور حمص – حماة لمدة 20 يوماً، لإتاحة تنفيذ ‏أعمال صيانة وترميم جسر الإسمنت في الرستن.‏