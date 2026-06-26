إعادة فتح طريق حمص – حماة الرئيسي بعد الانتهاء من أعمال الصيانة

حمص-سانا
أعلنت محافظة حمص اليوم الجمعة، إعادة فتح طريق حمص – حماة الرئيسي بشكل كامل أمام جميع المركبات بما فيها الشاحنات واستئناف الحركة المرورية عليه، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم لجسر معمل الإسمنت قرب مدينة الرستن بريف المحافظة.
وأوضح مدير فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بحمص المهندس نبيل عقول في تصريح لمراسلة سانا، أن الحركة المرورية عادت إلى طبيعتها بالاتجاهين، وأصبح الطريق مفتوحاً أمام جميع المركبات، بما فيها الشاحنات، مؤكداً عدم الحاجة الى استخدام التحويلة المؤقتة عبر طريق حماة – السلمية – مفرق المختارية.
وأشار الى أنه من المتوقع وضع جسر معمل الإسمنت بالاستثمار بحلول الـ 12 من الشهر القادم، داعياً السائقين إلى الالتزام بقواعد السير وتخفيف السرعة.
وكانت محافظة حمص أعلنت في الـ 7 من الشهر الجاري تحويل مسار حركة الشاحنات على محور حمص – حماة لمدة 20 يوماً، لإتاحة تنفيذ أعمال صيانة وترميم جسر الإسمنت في الرستن.