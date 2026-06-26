اليابان تُجلي أكثر من مليوني شخص مع اقتراب الإعصار “ميكالا” ‏

طوكيو-سانا
أجلت السلطات اليابانية أكثر من مليوني شخص، وأصدرت تحذيرات واسعة من الفيضانات والانهيارات الأرضية، مع اقتراب الإعصار “ميكالا” من جنوب البلاد، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية.
ونقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة عن السلطات قولها: إن الإعصار، الذي تراجع تصنيفه إلى عاصفة مدارية، يقترب من جزر ريوكيو بعد مروره بتايوان، حيث تسبب في هطول أمطار غزيرة وفيضانات شديدة أدت إلى تعطيل الحياة اليومية في عدة مناطق.
وقالت وزارة الأراضي اليابانية: إن الأمطار الغزيرة المصاحبة للعاصفة، تسببت في اضطرابات واسعة شملت إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية وتعليق عشرات خدمات القطارات وإغلاق عدد من الطرق السريعة، وسط تحذيرات من مخاطر السيول وانزلاقات التربة وفيضانات الأنهار.
وفي تايوان، أغلقت السلطات مكاتب ومدارس في عدة مناطق جراء الفيضانات، فيما تواصل فرق الطوارئ عمليات الإجلاء في بعض المناطق الجبلية، دون تسجيل خسائر بشرية حتى الآن.
وكان تسعة أشخاص أصيبوا في الـ 2 من حزيران الجاري، جراء عاصفة استوائية عنيفة ضربت سواحل اليابان، وذلك في حوادث سقوط بسبب الرياح وتطاير أجسام على السيارات، فيما انقطعت الكهرباء عن نحو 50 ألف منزل، وتعطّلت مئات الرحلات الجوية.