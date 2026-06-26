اليابان تُجلي أكثر من مليوني شخص مع اقتراب الإعصار “ميكالا” ‏

طوكيو-سانا‏

أجلت السلطات اليابانية أكثر من مليوني شخص، وأصدرت تحذيرات واسعة ‏من الفيضانات والانهيارات الأرضية، مع اقتراب الإعصار “ميكالا” من ‏جنوب البلاد، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية.‏

ونقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة عن السلطات قولها: إن الإعصار، الذي ‏تراجع تصنيفه إلى عاصفة مدارية، يقترب من جزر ريوكيو بعد مروره ‏بتايوان، حيث تسبب في هطول أمطار غزيرة وفيضانات شديدة أدت إلى ‏تعطيل الحياة اليومية في عدة مناطق.‏

وقالت وزارة الأراضي اليابانية: إن الأمطار الغزيرة المصاحبة للعاصفة، ‏تسببت في اضطرابات واسعة شملت إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية وتعليق ‏عشرات خدمات القطارات وإغلاق عدد من الطرق السريعة، وسط تحذيرات ‏من مخاطر السيول وانزلاقات التربة وفيضانات الأنهار.‏

وفي تايوان، أغلقت السلطات مكاتب ومدارس في عدة مناطق جراء ‏الفيضانات، فيما تواصل فرق الطوارئ عمليات الإجلاء في بعض المناطق ‏الجبلية، دون تسجيل خسائر بشرية حتى الآن.‏

وكان تسعة أشخاص أصيبوا في الـ 2 من حزيران الجاري، جراء عاصفة استوائية ‏عنيفة ضربت سواحل اليابان، وذلك في حوادث سقوط بسبب الرياح وتطاير ‏أجسام على السيارات، فيما انقطعت الكهرباء عن نحو 50 ألف منزل، ‏وتعطّلت مئات الرحلات الجوية.‏