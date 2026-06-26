شركات مشاركة في “أغريتكس 2026” تدعو إلى تبني حلول حديثة لتطوير ‏قطاع الدواجن

دمشق-سانا‏

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أكدت شركات قطاع الدواجن المشاركة في معرض “أغريتكس 2026” ‏بدمشق، أن ‌‏مستقبل صناعة الدواجن يرتبط بتحديث منظومات الإنتاج ‏واعتماد التقنيات ‌‏الحديثة، بما يسهم في رفع الكفاءة وتحسين الجودة وخفض ‏التكاليف، ودعم ‌‏استدامة هذا القطاع في سوريا.

وشدد ممثلو الشركات على أهمية تحديث مزارع الدواجن وتطوير أنظمة ‌‏الإنتاج، مشيرين إلى أن المعرض يشكل منصة لتقديم أحدث التجهيزات ‌‏العالمية ونقل الخبرات إلى المربين، وتشجيعهم على تبني حلول إنتاجية أكثر ‌‏كفاءة.‏

وفي هذا الإطار، أوضح مدير إحدى شركات معدات الدواجن يوسف شهاب، ‏في تصريح لـ سانا، أن الشركة تعرض مجموعة متنوعة من التجهيزات ‏ومستلزمات نقل الصيصان والطيور، إلى جانب منتجات ألمانية وجنوب ‏إفريقية وصينية وتركية ومحلية الصنع، مشيراً إلى أن المشاركة في ‏المعرض نافذة مهمة للتعريف بالمنتجات وبناء جسور التواصل المباشر مع ‏المربين والمهتمين بالقطاع.‏

من جانبه، بين محمد تدمري وهو ممثل إحدى شركات الدواجن، أن الشركة ‏تقدم تجهيزات حديثة لمزارع الدجاج البياض واللاحم والأمهات، تشمل ‏أنظمة التبريد، والتحكم بالرطوبة، والأعشاش، والبطاريات، ومختلف ‏مستلزمات التربية الحديثة، لافتاً إلى أن عدداً من هذه التقنيات يطرح للمرة ‏الأولى في السوق السورية.‏

وأكد تدمري أن الهدف من المشاركة لا يقتصر على عرض المنتجات، بل ‏يمتد إلى تعريف المربين بأحدث التقنيات وتشجيعهم على اعتماد أساليب ‏إنتاج متطورة تسهم في رفع الكفاءة، وتحسين جودة الإنتاج، ودعم تطوير ‏قطاع الدواجن.‏

‏ ‏بدوره، أشار وكيل إحدى شركات الدواجن، إبراهيم بي، إلى أن الشركة ‏تحرص على المشاركة الدائمة في معرض “أغريتكس” لما يوفره من منصة ‏متخصصة تجمع مختلف الجهات الفاعلة في القطاع الزراعي والبيطري، ‏معتبراً أن المعرض يسهم في توسيع التعاون بين الشركات والمربين، وتبادل ‏الخبرات، والاطلاع على أحدث الابتكارات التي تنعكس إيجاباً على تطوير ‏الإنتاج.‏

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ويشهد معرض “أغريتكس 2026” مشاركة واسعة من الشركات المحلية ‏والدولية العاملة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والبيطرة، حيث ‏يشكل فرصة لعرض أحدث التقنيات والحلول الإنتاجية، وتعزيز الشراكات. ‏

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انطلقت أمس الخميس فعاليات الدورة 24 من المعرض الدولي لمستلزمات ‏الزراعة والبيطرة “أغريتكس 2026″، الذي تنظمه شركة أتاسي لتنظيم ‏المعارض برعاية وزارة الزراعة، وبالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين ‏واتحاد الغرف الزراعية السورية، على أرض مدينة المعارض بدمشق.