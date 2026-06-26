شركات مشاركة في “أغريتكس 2026” تدعو إلى تبني حلول حديثة لتطوير ‏قطاع الدواجن

دمشق-سانا
أكدت شركات قطاع الدواجن المشاركة في معرض “أغريتكس 2026” بدمشق، أن مستقبل صناعة الدواجن يرتبط بتحديث منظومات الإنتاج واعتماد التقنيات الحديثة، بما يسهم في رفع الكفاءة وتحسين الجودة وخفض التكاليف، ودعم استدامة هذا القطاع في سوريا.
وشدد ممثلو الشركات على أهمية تحديث مزارع الدواجن وتطوير أنظمة الإنتاج، مشيرين إلى أن المعرض يشكل منصة لتقديم أحدث التجهيزات العالمية ونقل الخبرات إلى المربين، وتشجيعهم على تبني حلول إنتاجية أكثر كفاءة.
وفي هذا الإطار، أوضح مدير إحدى شركات معدات الدواجن يوسف شهاب، في تصريح لـ سانا، أن الشركة تعرض مجموعة متنوعة من التجهيزات ومستلزمات نقل الصيصان والطيور، إلى جانب منتجات ألمانية وجنوب إفريقية وصينية وتركية ومحلية الصنع، مشيراً إلى أن المشاركة في المعرض نافذة مهمة للتعريف بالمنتجات وبناء جسور التواصل المباشر مع المربين والمهتمين بالقطاع.
من جانبه، بين محمد تدمري وهو ممثل إحدى شركات الدواجن، أن الشركة تقدم تجهيزات حديثة لمزارع الدجاج البياض واللاحم والأمهات، تشمل أنظمة التبريد، والتحكم بالرطوبة، والأعشاش، والبطاريات، ومختلف مستلزمات التربية الحديثة، لافتاً إلى أن عدداً من هذه التقنيات يطرح للمرة الأولى في السوق السورية.
وأكد تدمري أن الهدف من المشاركة لا يقتصر على عرض المنتجات، بل يمتد إلى تعريف المربين بأحدث التقنيات وتشجيعهم على اعتماد أساليب إنتاج متطورة تسهم في رفع الكفاءة، وتحسين جودة الإنتاج، ودعم تطوير قطاع الدواجن.
بدوره، أشار وكيل إحدى شركات الدواجن، إبراهيم بي، إلى أن الشركة تحرص على المشاركة الدائمة في معرض “أغريتكس” لما يوفره من منصة متخصصة تجمع مختلف الجهات الفاعلة في القطاع الزراعي والبيطري، معتبراً أن المعرض يسهم في توسيع التعاون بين الشركات والمربين، وتبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث الابتكارات التي تنعكس إيجاباً على تطوير الإنتاج.
ويشهد معرض “أغريتكس 2026” مشاركة واسعة من الشركات المحلية والدولية العاملة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والبيطرة، حيث يشكل فرصة لعرض أحدث التقنيات والحلول الإنتاجية، وتعزيز الشراكات.
انطلقت أمس الخميس فعاليات الدورة 24 من المعرض الدولي لمستلزمات الزراعة والبيطرة “أغريتكس 2026″، الذي تنظمه شركة أتاسي لتنظيم المعارض برعاية وزارة الزراعة، وبالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين واتحاد الغرف الزراعية السورية، على أرض مدينة المعارض بدمشق.