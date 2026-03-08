سلطنة عمان تؤكد ضرورة التحرك العربي لوقف الحرب

مسقط-سانا

أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، اليوم الأحد، على ضرورة التحرك العربي المشترك، وممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية لوقف الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

وذكرت وزارة الخارجية العمانية في بيان على منصة “إكس”، أن الوزير استعرض خلال اجتماع مع عدد من سفراء الدول العربية المعتمدين لدى سلطنة عُمان، تطورات الأوضاع الإقليمية على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وآثارها الضارة على مصالح جميع دول المنطقة.

وأوضح البوسعيدي وجهة نظر سلطنة عُمان الداعية إلى “ضرورة التحرك العربي المشترك، وممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية لوقف هذه الحرب، واحتواء تداعياتها، حفاظاً على المصالح العليا للمنطقة وسلامة شعوبها”.

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ الـ 28 من شباط الماضي هجمات متواصلة على إيران، التي ردت بدورها بإطلاق الصواريخ والمسيرات على إسرائيل، كما قامت بالاعتداء بالصواريخ والمسيرات على دول عربية وإقليمية في المنطقة.