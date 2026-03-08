سلطنة عمان تؤكد ضرورة التحرك العربي لوقف الحرب

HC4S7Y8bYAAC6vd سلطنة عمان تؤكد ضرورة التحرك العربي لوقف الحرب
وزارة الخارجية العمانية- منصة X

مسقط-سانا

أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، اليوم الأحد، على ضرورة التحرك العربي المشترك، وممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية لوقف الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

وذكرت وزارة الخارجية العمانية في بيان على منصة “إكس”، أن الوزير استعرض خلال اجتماع مع عدد من سفراء الدول العربية المعتمدين لدى سلطنة عُمان، تطورات الأوضاع الإقليمية على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وآثارها الضارة على مصالح جميع دول المنطقة.

وأوضح البوسعيدي وجهة نظر سلطنة عُمان الداعية إلى “ضرورة التحرك العربي المشترك، وممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية لوقف هذه الحرب، واحتواء تداعياتها، حفاظاً على المصالح العليا للمنطقة وسلامة شعوبها”.

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ الـ 28 من شباط الماضي هجمات متواصلة على إيران، التي ردت بدورها بإطلاق الصواريخ والمسيرات على إسرائيل، كما قامت بالاعتداء بالصواريخ والمسيرات على دول عربية وإقليمية في المنطقة.

35 دولة توقع إعلاناً مشتركاً حول ضمانات أمنية لأوكرانيا ما بعد الحرب
الجمعية العامة للإنتربول تدعو لتبني مقاربة دولية لمواجهة الجرائم الإلكترونية
الرئيس الصيني يجدد التزام بلاده العمل لتحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية
زيلينسكي: إصابة 30 أوكرانياً بمسيرة روسية
باراك: نريد حياة أفضل للبنان ودول جواره
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك