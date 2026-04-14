انطلاق المحادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن

واشنطن-سانا

انطلقت في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن اليوم الثلاثاء المحادثات بين لبنان وإسرائيل، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في إطار المساعي الرامية إلى تهدئة التوتر ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أنه يشارك في المحادثات سفيرة لبنان والسفير الإسرائيلي في واشنطن، إضافة إلى السفير الأمريكي في بيروت.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: “إن هناك فرصة تاريخية فيما يتعلق بالمحادثات الإسرائيلية – اللبنانية في واشنطن”، لكنه أشار إلى أن هذه الجهود تجري في سياق معقّد يمتد لعقود.

وأوضح روبيو أن الهدف هو وضع حدّ لمرحلة طويلة من النفوذ الذي يمارسه حزب الله داخل لبنان، مشدداً في الوقت ذاته على أن تعقيدات هذا الملف لن تُحل خلال الساعات المقبلة، إلا أنه يمكن البدء بوضع الإطار العام للمضي قدماً.

من جانبه، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن الحل الوحيد للوضع الراهن يتمثل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، معرباً عن أمله في أن تسهم المحادثات في إنهاء معاناة اللبنانيين جراء الاعتداءات وما خلفته من قتلى وجرحى ودمار واسع ونزوح كبير.

ويشهد لبنان اعتداءات إسرائيلية متواصلة وتوغلات منذ الثاني من آذار الماضي، عقب استهداف ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران مواقع إسرائيلية، حيث أسفرت هذه الاعتداءات عن مقتل 2124 شخصاً وإصابة 6921 آخرين بحسب وزارة الصحة اللبنانية، فضلاً عن دمار كبير في البنى التحتية وتهجير عشرات الآلاف.