الخارجية الأردنية تدين توسيع إسرائيل لعدوانها على غزة وتحذر من تهديد الأمن الإقليمي

عمان-سانا

أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات توسيع إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة، معتبرةً ذلك خرقاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني، وانتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق لاستمرار العدوان الإسرائيلي، مشيراً إلى أن توسيع العملية يمثل محاولة لفرض وقائع جديدة بالقوة وتهجير الفلسطينيين من أرضهم، في امتداد ممنهج للانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وحذّر المجالي من أن استمرار العدوان يدفع المنطقة نحو مزيد من دوّامات العنف والصراع، ويهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ووقف التصعيد الخطير الذي يفاقم الأوضاع الإنسانية.

وشدد المجالي على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المستمرة.

وفي السياق ذاته، أعلن الاحتلال الإسرائيلي بدء المرحلة الرئيسية من عمليته العسكرية في مدينة غزة، وسط قصف جوي ومدفعي كثيف أسفر عن سقوط عشرات الضحايا، ونزوح قسري لمئات العائلات نحو جنوب القطاع تحت القصف، في مشهد إنساني مأساوي يتفاقم يوماً بعد يوم.