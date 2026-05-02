الإمارات تعلن عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي

أبو ظبي-سانا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات اليوم السبت، عن عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء البلاد.

ونقلت وكالة “وام” الإماراتية عن الهيئة قولها: إن “القرار جاء عقب تقييم شامل للأوضاع التشغيلية والأمنية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية”، مشددةً على استمرار المتابعة اللحظية لضمان أعلى مستويات السلامة الجوية.

وأكدت الهيئة جاهزية فرقها الفنية والتشغيلية للتعامل مع أي مستجدات محتملة، داعيةً إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

وشهدت حركة الطيران في الشرق الأوسط اضطراباً واسعاً، جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، ما دفع عدداً من الدول إلى إغلاق أجزاء من مجالها الجوي أو تقييدها بشكل مؤقت.