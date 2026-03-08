هيئة الطيران الأردنية: حركة الملاحة الجوية في المطارات تشهد استقراراً تدريجياً

عمان-سانا

أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني ضيف الله الفرجات، أن حركة الملاحة الجوية في المطارات الأردنية تشهد حالة من الاستقرار التدريجي، مشيراً إلى أن الكوادر الفنية والتشغيلية تعمل بكامل جاهزيتها لضمان سلامة وانسيابية الحركة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن الفرجات قوله في تصريح اليوم السبت: “إن حجم الحركة الجوية الحالي وصل إلى نحو 60 بالمئة من التشغيل الاعتيادي للمطارات”، موضحاً أن المطارات الأردنية استقبلت يوم أمس الجمعة 62 رحلة قادمة، فيما سجلت حركة المغادرة 79 رحلة عبر مختلف مطارات المملكة.

وأشار الفرجات إلى أن عدداً من شركات الطيران التي علقت رحلاتها في وقت سابق بدأت فعلياً باتخاذ الإجراءات والتنسيقات اللازمة لإعادة التشغيل التدريجي، معتبراً أن ذلك يعكس الثقة بجاهزية واستقرار الأجواء.

وفيما يخص بقية الشركات، أوضح الفرجات أن بعض الشركات التابعة لدول متأثرة بالأوضاع الراهنة لا تزال تواصل تعليق عملياتها أو تكتفي بتشغيل عدد محدود من الرحلات، وذلك تماشياً مع تقييمات الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.

وكان الأردن أعلن يوم الإثنين الماضي، إغلاق الأجواء جزئياً أمام حركة الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة حتى إشعار آخر، وذلك في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة، وتقييماً للمخاطر وفقاً للمعايير الدولية.