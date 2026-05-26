قتلى وجرحى جراء اصطدام قطار بحافلة مدرسية في بلجيكا

بروكسل-سانا

قُتل وأصيب عدد من الأشخاص اليوم الثلاثاء، جراء اصطدام قطار بحافلة مدرسية شمال بلجيكا.

وأشار وزير الداخلية البلجيكي برنار كوينتان، وفق ما نقلت فرانس برس، إلى سقوط ضحايا بالحادث بينما أوضحت الناطقة باسم الشرطة آن بيرجيه أنّ الحافلة كانت تقل سبعة تلاميذ، إضافة إلى سائق ومعاون.

بدوره قال الناطق باسم شركة إنفرابيل المشغلة لشبكة السكك الحديد في بلجيكا فريدريك ساكري: إن الحادث وقع في بوغينهاوت عند معبر سكة حديد، حيث اصطدم قطار كان يُفترض أن يتوقف في المحطة التالية على بُعد كيلومتر تقريباً، بحافلة صغيرة.

إلى ذلك أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن حزنها العميق إزاء الحادث.

ويعيد الحادث إلى الواجهة المخاوف المتعلقة بسلامة المعابر الحديدية في أوروبا، ولا سيما تلك التي تشهد مرور حافلات مدرسية ومركبات نقل جماعي، وسط دعوات متجددة لتعزيز إجراءات الأمان والرقابة عند تقاطعات السكك الحديدية لمنع تكرار مثل هذه الكوارث.