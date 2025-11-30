ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 442 قتيلاً و646 مصاباً

جاكرتا-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانزلاقات الطينية التي اجتاحت إندونيسيا مؤخراً إلى 442 قتيلاً.

ونقلت وكالة فرانس برس عن “الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث” قولها: إن الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي نجمت عن هطول أمطار غزيرة أسفرت عن مصرع 442 شخصاً وإصابة 646 آخرين، فيما لا يزال 402 شخص في عداد المفقودين.

وتحاول السلطات الوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً في جزيرة سومطرة، حيث علق الآلاف وانقطعت عنهم الإمدادات الحيوية، فيما لا تزال مدينتا تابانولي وسيبولغا معزولتين تماماً بسبب الفيضانات، الأمر الذي دفع السلطات إلى إرسال سفينتين حربيتين لإيصال المساعدات للسكان المحاصرين.

وفي مدينة سونغاي نيالو، الواقعة على بعد 100 كيلومتر من بادانغ في سومطرة، انحسرت مياه الفيضانات تاركةً البيوت والسيارات والحقول مغطاة بطبقة كثيفة من الطين، وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى مصرع 300 شخص جراء الكارثة.

وتؤكد تقارير أن التغيرات المناخية تزيد من قوة العواصف وتكرارها، ما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة ورياح عاتية، وهو ما يفاقم من آثار الكوارث الطبيعية في المنطقة.