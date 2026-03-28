“هيئة مقاومة الجدار والاستيطان”: 443 اعتداء نفذه المستوطنون خلال شهر من الحرب الدائرة

القدس المحتلة-سانا

أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، مؤيد شعبان، أن المستوطنين الإسرائيليين نفذوا 443 اعتداءً خلال شهر من اندلاع الحرب والتوتر الإقليمي الراهن، مستغلين حالة الاضطراب لتكثيف هجماتهم على القرى والتجمعات الفلسطينية.

تصعيد الاعتداءات

وأوضح شعبان، في تقرير نقلته وكالة “وفا” الفلسطينية، اليوم السبت، أن هذه الاعتداءات اتسمت بالتصعيد، وشملت إطلاق النار المباشر، وحرق المنازل والممتلكات، وفرض وقائع ميدانية جديدة على الأرض، في سياق يستهدف تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الضفة الغربية.

وبيّن أن الاعتداءات تركزت في مدن نابلس 108 اعتداءات، والخليل 99 اعتداءً، ورام الله 76 اعتداءً، وبيت لحم 32 اعتداءً، والقدس 24 اعتداءً، وسلفيت 23 اعتداءً، إضافة إلى اعتداءات أخرى في مدن أريحا وقلقيلية.

وقال شعبان: إن الأسابيع الأربعة الماضية شهدت اعتداءات أدت إلى مقتل 9 فلسطينيين على يد مستوطنين إسرائيليين، إضافة إلى تهجير قسري لـ 6 تجمعات بدوية، ما أثر على 58 عائلة تضم 256 فرداً، بينهم 79 امرأة و166 طفلاً.

كما أشار إلى محاولات إقامة 14 بؤرة استيطانية جديدة، إلى جانب 123 عملية تخريب، و18 اعتداءً أسفرت عن إشعال حرائق في ممتلكات الفلسطينيين منها 6 في نابلس، و4 في كل من رام الله، والخليل، وحريق في كل من قلقيلية، والقدس، وبيت لحم، وجنين، و3 عمليات اعتداء على أماكن دينية.

سياسة ممنهجة للاحتلال

وشدد شعبان على أن هذا التصعيد يعكس سياسة ممنهجة تستغل الانشغال الدولي بالحرب، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن حصيلة الشهر الأول منذ اندلاع الحرب الإقليمية تكشف عن تصعيد غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين، تترافق مع سياسات ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال لتوفير الغطاء والدعم لهذه الانتهاكات.

وأكد أن تزايد وتيرة الاعتداءات، وعمليات التهجير القسري، وتسارع قرارات الاستيلاء، وشق الطرق، جميعها تعكس اندفاعاً منظماً نحو توسيع المشروع الاستعماري وإعادة تشكيل الجغرافيا والديموغرافيا في الضفة الغربية خلال فترة زمنية وجيزة.

وحذر شعبان من أن استمرار هذا المسار من شأنه تقويض أي فرص للاستقرار، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أصدرت بياناً في الـ 28 من شباط الماضي، حذرت فيه من استغلال المستوطنين الإسرائيليين لظروف الحرب في المنطقة، وتنفيذ اعتداءات وانتهاكات في مناطق الضفة الغربية.