الجيش الأردني: تعاملنا مع 119 صاروخاً ومسيرة استهدفت البلاد خلال أسبوع

عمان-سانا

أعلن الجيش الأردني اليوم السبت أن قواته ومنظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 119 صاروخاً وطائرة مسيّرة استهدفت أراضي البلاد خلال أسبوع من الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية.

ونقل موقع المملكة عن مدير الإعلام العسكري في الجيش الأردني، مصطفى الحياري، أن سلاح الجو الملكي الأردني تمكن من اعتراض وتدمير 108 منها، بينما لم تتمكن الدفاعات الجوية من اعتراض 11 صاروخاً ومسيّرة مضيفاً: إن اعتراضها أدى إلى سقوط شظايا داخل مناطق مختلفة من المملكة.

وأضاف الحياري: إن الأردن فعّل اتفاقيات التعاون العسكري والدفاعي مع عدد من الجيوش الصديقة لتوفير غطاء جوي يعزز حماية سماء المملكة، بالتوازي مع التنسيق مع هيئة الطيران المدني الأردنية لتنظيم حركة الطيران وضمان سلامة الأجواء.

كما أكد في هذا الإطار، استعداد الجيش الأردني للتعامل مع الظروف الاستثنائية بالإضافة الى تشغيل منظومات الدفاع الجوي، وتكثيف مراقبة الأجواء عبر الطائرات والرادارات.

وشدد مدير الإعلام العسكري في الجيش الأردني، على سعي بلاده منذ بداية التصعيد، إلى تجنيب المنطقة الحرب عبر الوسائل الدبلوماسية، مؤكداً أن المملكة معنية بالحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها، وأن ما تعرضت له من هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة يُعد اعتداءً على سيادتها وألحق أضراراً مادية.

وتواصل إيران شنّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من دول المنطقة، ما أدى إلى سقوط ضحايا وأضرار مادية.