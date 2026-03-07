ترامب: إيران تعاني من ضغوط شديدة وستتعرض لضربة قوية للغاية

photo 2026 03 07 16 26 04 ترامب: إيران تعاني من ضغوط شديدة وستتعرض لضربة قوية للغاية

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن إيران ستتعرض “لضربة قوية للغاية”.

ونقلت “سي بي سي نيوز” عن ترامب قوله في منشور على منصة “تروث سوشال”: “ستتعرض إيران لضربة قوية ⁠جداً، وندرس بجدية ⁠استهداف مناطق إيرانية وفئات لم تكن مُدرجة ضمن خطط ⁠الاستهداف حتى هذه ⁠اللحظة”.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن إيران “تعاني من ضغوط شديدة”، مبيناً أنها قدمت اعتذاراً لجيرانها في الشرق الأوسط وتعهدت بعدم استهدافهم مجدداً، موضحاً أن هذا التعهد جاء بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية المتواصلة.

واعتبر ترامب أن ما يحدث يمثل، أول هزيمة تتعرض لها إيران أمام دول الشرق الأوسط المجاورة منذ قرون، لافتاً إلى أن إيران لم تعد القوة المهيمنة في منطقة الشرق الأوسط، بل أصبحت الخاسر فيها.

ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران أسبوعها الثاني، فيما تواصل إيران اعتداءاتها على دول عربية في المنطقة، خلفت قتلى وإصابات وأضراراً مادية كبيرة.

