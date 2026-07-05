ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 4304

بيروت-سانا



ارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 4304 قتلى، وفق ما أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام نقلاً عن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة.



وأوضح المركز أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للاعتداءات الإسرائيلية منذ الثاني من آذار وحتى الخامس من تموز الحالي، بلغت 4304 قتلى و12203 جرحى.



ويستمر القصف الإسرائيلي اليومي على الأراضي اللبنانية رغم وقف إطلاق النار المعلن منذ السابع عشر من نيسان الماضي، الأمر الذي يؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا.



وكان لبنان وإسرائيل قد وقّعا في السابع والعشرين من حزيران الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن اتفاقاً إطارياً، عقب جولة خامسة من المفاوضات بين الجانبين برعاية أمريكية.