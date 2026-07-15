قوات من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجري تدريبات لتعزيز جاهزية الدعم في الطوارئ

photo 2026 07 15 13 58 06 قوات من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجري تدريبات لتعزيز جاهزية الدعم في الطوارئ

سيئول-سانا

أجرت قوات من جيشي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الأربعاء، تدريبات لوجستية مشتركة واسعة النطاق تستمر أربعة أيام، بهدف تعزيز قدراتهما على دعم العمليات خلال حالات الطوارئ، وبمشاركة هي الأكبر من نوعها حتى الآن.

وذكرت وكالة يونهاب أن قيادة القوات المشتركة الأميركية–الكورية الجنوبية أوضحت في بيان، أن البلدين بدأا أكبر تدريب مشترك على الاستدامة، في مناطق قرب بوهانغ بإقليم شمال غيونغسانغ وهونغتشيون في إقليم غانغوون، مشيرة إلى أن تدريبات هذا العام التي انطلقت الإثنين الماضي وتستمر حتى يوم غد شملت نشر 4,400 جندي من البلدين، إلى جانب نحو 600 قطعة من المعدات، بينها سفن حربية وطائرات، في أكبر نطاق تشهده هذه التدريبات.

وخلال المناورات، نفذت القوات تمرين “رفع التنين”، الذي تضمن نقل مصابين عبر المروحيات الطبية وسفن العلاج ضمن سيناريو يحاكي وقوع إصابات جماعية، كما أجري تدريب لوجستي بحري لإثبات القدرة على نقل الأفراد والمعدات والإمدادات من البحر إلى الشاطئ عند تعذر استخدام مرافق الموانئ.

ويُعد التدريب المشترك على الاستدامة، الذي يُقام كل عامين وتستضيفه قيادة القوات المشتركة، تدريباً ميدانياً يهدف إلى رفع كفاءة توزيع الخدمات اللوجستية العسكرية، بما يشمل الأفراد والوقود والمعدات، على الوحدات القتالية في مختلف الظروف العملياتية.

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