الدفاعات الجوية الأردنية تسقط 7 صواريخ و6 مسيّرات إيرانية

عمّان-سانا
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الجمعة، عن التصدي وإسقاط صواريخ ومسيّرات قادمة من إيران كانت تستهدف المملكة.
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة في بيان نُشِر على الموقع الرسمي للجيش الأردني: “إنّ منظومات الدفاع الجوي وطائرات سلاح الجو الملكي أسقطت اليوم سبعة صواريخ وست طائرات مسيّرة قادمة من إيران، استهدفت أراضي المملكة”، مضيفاً: “إنّ عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية”.
وأشار البيان إلى أنّ فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا وتعاملت معها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها، مؤكداً أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة، وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمنها وسلامة مواطنيها.
وكانت القيادة العامة أعلنت أمس أنّ الدفاعات الجوية الأردنية اعترضت وأسقطت ثلاثة صواريخ إيرانية، بينما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية خالية من السكان حيث جرى مساء الأربعاء اعتراض ست طائرات مسيّرة وإسقاطها دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر مادية.