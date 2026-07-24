الدفاعات الجوية الأردنية تسقط 7 صواريخ و6 مسيّرات إيرانية

photo 2026 07 24 16 23 50 الدفاعات الجوية الأردنية تسقط 7 صواريخ و6 مسيّرات إيرانية

عمّان-سانا‏

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الجمعة، عن التصدي وإسقاط ‏صواريخ ومسيّرات قادمة من إيران كانت تستهدف المملكة.‏

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة في بيان نُشِر على الموقع الرسمي للجيش ‏الأردني: “إنّ منظومات الدفاع الجوي وطائرات سلاح الجو الملكي أسقطت اليوم سبعة ‏صواريخ وست طائرات مسيّرة قادمة من إيران، استهدفت أراضي المملكة”، مضيفاً: “إنّ ‏عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية”.‏

وأشار البيان إلى أنّ فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا ‏وتعاملت معها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها، مؤكداً أن القوات المسلحة ‏تواصل مراقبة أجواء المملكة، وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع ‏أي تهديد يستهدف أمنها وسلامة مواطنيها.‏

وكانت القيادة العامة أعلنت أمس أنّ الدفاعات الجوية الأردنية اعترضت وأسقطت ثلاثة ‏صواريخ إيرانية، بينما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية خالية من السكان حيث جرى ‏مساء الأربعاء اعتراض ست طائرات مسيّرة وإسقاطها دون وقوع أي إصابات بشرية أو ‏خسائر مادية.‏

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