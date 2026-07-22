قطر تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت

الدوحة-سانا

أدانت قطر بأشد العبارات، اليوم الثلاثاء، تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت واستهداف الناقلة الكويتية “كيفان” أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها، وتهديداً خطيراً لسلامة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.



وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية، أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



وشدّدت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكل الأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات، مجدّدة تضامن دولة قطر الكامل مع الأردن والبحرين والكويت، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.



وكانت وزارة الخارجية القطرية أدانت أمس الإثنين، في رسالتين ‏متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، الاعتداءات ‏الإيرانية على البلاد، وعدتها تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وتشكل ‏تهديداً مباشراً لأمنها وسلامتها وللاستقرار الإقليمي والدولي، ‏وانتهاكاً صارخاً لمبادئ وأحكام القانون الدولي.