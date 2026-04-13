غزة: مقتل ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي بدير البلح

القدس المحتلة-سانا

قُتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم الإثنين في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلاً عن مصادر طبية، بأن طائرة مسيّرة للاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين بجوار مدرسة المزرعة في دير البلح، ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم وإصابة آخرين.

ومساء أمس أصيب أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال قرب دوار الحلبي في جباليا شمال القطاع، فيما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة شملت الشاكوش غرب رفح، والأحياء الشرقية لحي التفاح شرق مدينة غزة، وشرق خان يونس، كما قُتل فلسطيني برصاص الاحتلال قرب شارع صلاح الدين في خان يونس جنوب القطاع.

وتتواصل حملة الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية، وعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إلى الضحايا العالقين تحت الأنقاض حتى اللحظة، بسبب استمرار القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.