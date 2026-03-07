الدفاع الجوي السعودي يدمر مسيرتين إيرانيتين

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم السبت، أن منظومات دفاعها الجوية اعترضت ودمرت مسيرتين إيرانيتين في أجواء البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المتحدث باسم الوزارة اللواء تركي المالكي قوله: إنه تم اعتراض وتدمير مسيّرة شرق مدينة الرياض، كما تم تدمير مسيّرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة النفطي.

وكانت الدفاع السعودية أعلنت في وقت سابق عن اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيّرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة النفطي، كما أعلنت عن تدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.

وتأتي هذه الاعتداءات الإيرانية على السعودية وغيرها من دول المنطقة، في إطار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي دخلت أسبوعها الثاني.