الدفاع الجوي السعودي يدمر مسيرتين إيرانيتين

photo 2026 03 05 03 47 10 1 الدفاع الجوي السعودي يدمر مسيرتين إيرانيتين

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم السبت، أن منظومات دفاعها الجوية اعترضت ودمرت مسيرتين إيرانيتين في أجواء البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المتحدث باسم الوزارة اللواء تركي المالكي قوله: إنه تم اعتراض وتدمير مسيّرة شرق مدينة الرياض، كما تم تدمير مسيّرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة النفطي.

وكانت الدفاع السعودية أعلنت في وقت سابق عن اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيّرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة النفطي، كما أعلنت عن تدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.

وتأتي هذه الاعتداءات الإيرانية على السعودية وغيرها من دول المنطقة، في إطار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي دخلت أسبوعها الثاني.

الولايات المتحدة ترفع مستوى التحذير من السفر لأربع دول عربية
رئيس الإمارات والملك الأردني يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة
إصابة ستة أشخاص جراء سقوط شظايا طائرة مسيّرة في أبوظبي
الأزهر الشريف يدين إحراق الاحتلال مسجدَ الحاجة حميدة في الضفة الغربية
عواصف وأمطار غير مسبوقة تضرب محافظة الإسكندرية شمال مصر
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك