سيئول وواشنطن تُقلصان مناوراتهما المشتركة إلى النصف تقريباً بعد تصريح ترامب

سيئول-سانا‏

أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء، عن تقليص حجم المناورات السنوية ‏المشتركة مع الجيش الأمريكي، والتي انطلقت مطلع هذا الأسبوع إلى النصف تقريباً ‏بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الشأن.‏

ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية “يونهاب” عن هيئة الأركان المشتركة في سيئول ‏قولها في بيان: “إنّ البلدين الحليفين اتفقا على تقليص مناورات أولتشي فريدوم شيلد ‌‏ (‏UFS‏) لتنتهي يوم الجمعة المقبل، ما يعني خفض مدة التدريبات إلى النصف ‏تقريباً”.‏

وكان من المقرر أن تُجرى المناورات في الفترة من 17 إلى 27 آب الجاري.‏

وأضافت هيئة الأركان: إن التدريبات الميدانية، التي تُعدّ جزءاً أساسياً من المناورات، ‏ستُقلّص أيضاً إلى حد ما، حيث تجري مناقشات بين الجيشين لوضع الخطط ‏التفصيلية.‏

ويأتي هذا الإعلان بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تقليص المناورات ‏المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة “بشكل كبير” في منشور على وسائل ‏التواصل الاجتماعي يوم الأحد الماضي، مشيراً في هذا السياق إلى التكاليف ‏الباهظة التي تدفع واشنطن معظمها، والعلاقة الجيدة التي تربطه بالزعيم الكوري ‏الشمالي كيم جونغ-أون.‏

وظهرت مؤشرات على إجراء تعديلات على الجدول الزمني يوم أمس الثلاثاء، حيث ‏قام قائد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنرال زافيير برونسون الذي يشغل ‏أيضاً منصب قائد القوات المشتركة، بزيارة غير معلنة إلى وزارة الدفاع في سيئول ‏لعقد اجتماع مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن غيو-باك.‏

وتجري مناورات أولتشي فريدوم شيلد بشكل رئيسي على مسارين، بما يشمل تمرين ‏محاكاة لمركز القيادة، وتمريناً ميدانياً واسع النطاق.‏

وكانت سيئول وواشنطن قد أعلنتا سابقا عن خططهما لتنفيذ 14 تدريباً ميدانياً على ‏مستوى الكتيبة أو أعلى هذا العام بانخفاض عن 17 تدريباً نفذت العام الماضي.‏

وأفادت التقارير بأن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ألغتا النصف الثاني من ‏المناورات التي ترتكز على سيناريوهات الهجوم المضاد ضد العدوان.‏

‏ وتهدف مناورات أولتشي فريدوم شيلد بشكل أساسي إلى التدريب على التعامل مع ‏حالات الطوارئ ضد كوريا الشمالية.‏

يشار إلى أن واشنطن وسيئول كانتا قلصتا مناوراتهما المشتركة في عام 2019 خلال ‏الولاية الأولى لترامب، عندما كانت الدبلوماسية النووية مع كوريا الشمالية في ذروتها.‏