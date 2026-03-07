ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس التركي ورئيس الوزراء البريطاني تداعيات التصعيد العسكري

الرياض-سانا

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انعكاس التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة على الأمن الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية في بيان اليوم السبت، أن ولي العهد أعرب عن إدانة المملكة للهجمات العدائية الإيرانية التي استهدفت تركيا، ووقوف المملكة إلى جانبها فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها.

في سياق متصل تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً، من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني وقوف بلاده إلى جانب المملكة تجاه الهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضيها، ودعمها ومساندتها لكل ما يسهم في الحفاظ على سيادتها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت الأربعاء الماضي، إسقاط منظومة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي “الناتو” المتمركزة في شرق البحر المتوسط صاروخ أطلقته إيران باتجاه الأجواء التركية.

يشار إلى أن إيران تواصل شنّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على الدول الخليجية والعراق، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، وذلك في أعقاب الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران.