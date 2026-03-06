ثمانية قتلى في غارات إسرائيلية على صيدا وبعلبك في لبنان

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن ثمانية أشخاص قتلوا، وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مدينة صيدا وقضاء بعلبك.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على مدينة صيدا أدّت، في حصيلة أولية، إلى مقتل 5 مواطنين وإصابة سبعة آخرين بجروح وفق ما بينه مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة.

وفي بعلبك أفادت مصادر محلية بأن غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة السعيدة، ونجم عنها ثلاثة قتلى إضافة إلى إصابة شخصين.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل 3 أشخاص وتدمير منزلين ومسجد في غارات جوية إسرائيلية على بلدات كفرتبنيت وجبشيت وتول في قضاء النبطية.

وكان طيران الاحتلال نفذ غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، واستهدف الليلة الماضية كما اعلن الجيش الإسرائيلي مقراً و10 مبان شاهقة تضم بنى تحتية عسكرية لميليشيا حزب الله، ومستودعاً للطائرات المسيرة، ومقراً للمجلس التنفيذي للحزب.

وفي المقابل ردت ميليشيا حزب الله باستهداف مواقع إسرائيلية، وإصدار تحذير لسكان المستوطنات الإسرائيلية الواقعة ضمن نطاق 5 كيلومترات من الحدود لإخلائها فوراً.

وكان الاحتلال الإسرائيلي طالب أمس الخميس بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت، وحذر سكان أكثر من 53 قرية في جنوب لبنان والبقاع وطالبهم بإخلاء بلداتهم.

وشهد الوضع في لبنان منذ فجر الإثنين تصعيداً خطيراً، بعد استهداف ميليشيا حزب الله بعدة صواريخ مواقع إسرائيلية حيث ردت إسرائيل بشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع اللبناني، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.