أردوغان: تطورات المنطقة تُبرز أهمية العلاقات التركية الأوروبية

إسطنبول-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التطورات الأخيرة في المنطقة تُظهر الأهمية الجيوسياسية المتزايدة للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وقالت رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان اليوم الإثنين: إن أردوغان شدد خلال لقائه ملكة بلجيكا ماتيلد في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول على ضرورة تحقيق تقدم عاجل في عدد من المجالات خلال الفترة التي تسبق عضوية تركيا الكاملة بالاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي وفق الظروف الجديدة.

وأكد أردوغان أن تركيا وبلجيكا تمتلكان إمكانات هائلة للتعاون في مجالات عديدة، من العلاقات التجارية إلى الصناعات الدفاعية، ومن الطاقة إلى الزراعة، وأنهما ستواصلان اتخاذ خطوات لتطوير هذه العلاقات، موضحاً أن التحول إلى الطاقة النظيفة واحد من أهم مجالات التعاون بين تركيا وبلجيكا.

وأشار إلى أن مشاركة تركيا في مبادرات الاتحاد الأوروبي الدفاعية تصبّ في المصلحة المشتركة للطرفين.

وأعرب أردوغان عن أمله في أن تسفر لقاءات ملكة بلجيكا مع ممثلي قطاع الأعمال التركي عن نتائج ملموسة تعزز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

يُذكر أن ملكة بلجيكا وصلت تركيا أمس الأحد، برفقة وفد يضم وزيري الخارجية والدفاع ومسؤولين آخرين، تلبية لدعوة من الرئيس أردوغان، وستستمر الزيارة حتى الخميس المقبل.