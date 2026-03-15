المجلس الوطني الفلسطيني: مجزرة طمون جريمة حرب تستوجب محاسبة دولية

القدس المحتلة-سانا

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم في بلدة طمون جنوب طوباس، والتي أسفرت عن مقتل أب، وأم وطفليهما، مؤكداً أن ما جرى يمثل امتداداً لسياسة الإعدامات الميدانية التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن فتوح قوله: إن هذه الجريمة تأتي في سياق الانتهاكات المتصاعدة التي ترتكبها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، واستهداف مباشر للأطفال والعائلات الفلسطينية.

وأوضح فتوح أن حكومة الاحتلال حولت القتل، والدمار إلى أداة سياسية للاستمرار في نهجها القائم على العنف والتصعيد، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، والعمل على وقف الاعتداءات المتكررة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وحمّل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجريمة وتداعياتها، مطالباً المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية بالتحرك الفوري لوقف ما وصفه بسياسة الإبادة والتطهير العرقي، والعمل على محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين.