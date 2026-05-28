سيئول تستدعي السفير الإيراني احتجاجاً على استهداف سفينة ‏كورية في مضيق هرمز

سيئول- سانا‏

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الأربعاء، أنها ‏استدعت السفير الإيراني على خلفية تحقيق خلص إلى أن الهجوم ‏على سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز مطلع الشهر نُفِّذ ‏بصاروخ إيراني الصنع‎.‎

ونقلت وكالة يونهاب عن النائب الأول لوزير الخارجية بارك يون-‏جو قوله: إن الوزارة استدعت السفير الإيراني سعيد كوزشي لتقديم ‏احتجاج شديد اللهجة على الهجوم الذي استهدف السفينة الكورية ‏الجنوبية، مع المطالبة باتخاذ تدابير مسؤولة، بما في ذلك ‏الخطوات الضرورية لمنع تكرار الحادث‎.‎

وفي بيان سابق لها أمس الأربعاء، رجحت الخارجية الكورية ‏الجنوبية أن يكون الهجوم الذي استهدف سفينة الشحن الكورية ‏الجنوبية في مضيق هرمز مطلع هذا الشهر، قد نُفذ بصاروخ ‏إيراني مضاد للسفن‎.‎