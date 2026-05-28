سيئول تستدعي السفير الإيراني احتجاجاً على استهداف سفينة ‏كورية في مضيق هرمز

سيئول- سانا
أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الأربعاء، أنها استدعت السفير الإيراني على خلفية تحقيق خلص إلى أن الهجوم على سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز مطلع الشهر نُفِّذ بصاروخ إيراني الصنع.
ونقلت وكالة يونهاب عن النائب الأول لوزير الخارجية بارك يون-جو قوله: إن الوزارة استدعت السفير الإيراني سعيد كوزشي لتقديم احتجاج شديد اللهجة على الهجوم الذي استهدف السفينة الكورية الجنوبية، مع المطالبة باتخاذ تدابير مسؤولة، بما في ذلك الخطوات الضرورية لمنع تكرار الحادث.
وفي بيان سابق لها أمس الأربعاء، رجحت الخارجية الكورية الجنوبية أن يكون الهجوم الذي استهدف سفينة الشحن الكورية الجنوبية في مضيق هرمز مطلع هذا الشهر، قد نُفذ بصاروخ إيراني مضاد للسفن.