توافد ضيوف الرحمن إلى مسجد نمرة بمكة لأداء صلاتي الظهر والعصر

مكة المكرمة-سانا‏

توافدت جموع الحجاج منذ ساعات الصباح الأولى إلى مسجد نمرة في ‏مشعر عرفات، لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، والاستماع إلى ‏خطبة عرفة، وسط أجواء السكينة والطمأنينة.‏

وذكرت وكالة “واس” للأنباء أن المسجد وساحاته شهد انسيابية عالية في ‏حركة الحجاج، بفضل المتابعة الميدانية للجهات المختصة التي سخرت كل ‏الإمكانات التنظيمية والخدمية لضمان راحة ضيوف الرحمن، وتيسير أدائهم ‏للنسك، وذلك عبر خطط محكمة لإدارة الحشود، والتبريد، والمياه، والرعاية ‏الصحية والإسعافية.‏

ويُعد مسجد نمرة في مكة المكرمة من أبرز المعالم الإسلامية في المشاعر ‏المقدسة؛ لارتباطه بموضع خطبة النبي – صلى الله عليه وسلم – في حجة ‏الوداع، وقد سُمي بهذا الاسم نسبةً إلى جبل نمرة الذي يقع في المنطقة، إذ ‏يحتل المسجد موقعاً استراتيجياً شمال مشعر عرفات، على بُعد نحو “22” ‏كيلومتراً من المسجد الحرام، ويُصنف كثاني أكبر مسجد في منطقة المشاعر ‏المقدسة.‏

ويتميز المسجد بتصميم معماري إسلامي فريد؛ إذ يمتد طوله من الشرق إلى ‏الغرب “340” متراً، وعرضه من الشمال إلى الجنوب “240” متراً، ويضم ‏ست مآذن بارتفاع “60” متراً لكل منها، وثلاث قباب، وعشرة مداخل ‏رئيسة، إضافةً إلى “64” بوابة تضمن انسيابية حركة الحشود.‏

وشهد المسجد توسعات متتالية حتى بلغت مساحته نحو “110” آلاف متر ‏مربع، ما مكنه من استيعاب مئات الآلاف من المصلين خلال موسم الحج.‏

توجيهات بتجنب أشعة الشمس ‏

إلى ذلك، دعت وزارة الصحة السعودية ضيوف الرحمن إلى البقاء داخل ‏المخيمات وعدم الخروج حتى الساعة الرابعة عصراً خلال يوم عرفة؛ تجنباً ‏للتعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتفاع درجات الحرارة، وذلك للوقاية من ‏الإجهاد الحراري وضربات الشمس.‏

وأكدت أهمية الالتزام بمواعيد التفويج المحددة، واستخدام المظلة الشمسية ‏باستمرار، والإكثار من شرب المياه والسوائل للحفاظ على ترطيب الجسم، ‏إلى جانب أهمية تجنب تسلق المرتفعات، والحرص على أخذ قسط كافٍ من ‏الراحة لتجديد النشاط خلال أداء المناسك، بما يسهم في الحد من مخاطر ‏الإجهاد الحراري، وتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بصحة وطمأنينة.‏

وكان حجاج بيت الله الحرام، توافدوا منذ صباح اليوم الثلاثاء إلى صعيد ‏عرفات الطاهر، تملؤهم مشاعر الخشوع والسكينة، لأداء ركن الحج الأعظم.‏

