الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ أطلقت باتجاه قاعدة جوية

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن تدمير عدة صواريخ معادية كانت تستهدف قاعدة عسكرية في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي قوله اليوم الجمعة: تم اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.

ويأتي هذا الإعلان في ظل اتساع نطاق الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من الدول العربية، من بينها السعودية ودول عربية أخرى، وذلك منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى يوم السبت الماضي.

