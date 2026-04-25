مجلس التعاون الخليجي ورابطة العالم الإسلامي يدينان استهداف مراكز حدودية كويتية

الرياض-سانا

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم محمد البديوي، بأشد العبارات، الاعتداء الذي استهدف مراكز حدودية في الكويت بواسطة طائرات مسيرة قادمة من العراق.

وأكد البديوي في بيان اليوم السبت، أن استمرار هذه الاعتداءات القادمة من العراق يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حسن الجوار وكل القوانين والأعراف الدولية، معرباً عن تضامن مجلس التعاون الكامل مع الكويت، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

وفي سياق متصل، أعربت رابطة العالم الإسلامي عن استنكارها الشديد لهذه الاعتداءات الإجرامية التي تنتهك سيادة دول المنطقة وتهدد أمنها واستقرارها، وشددت على التضامن الكامل مع دولة الكويت.

يُذكر أن وزارة الدفاع الكويتية كانت قد أعلنت أمس الجمعة، أن طائرتين مسيرتين مفخختين قادمتين من العراق استهدفتا موقعين حدوديين شمالي البلاد، دون تسجيل إصابات بشرية.