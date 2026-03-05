منظمة الصحة العالمية.. تصاعد النزاع في الشرق الأوسط يؤثر على 16 دولة ويتسبب بخسائر متزايدة

جنيف-سانا

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، من تصاعد النزاع في الشرق الأوسط، مؤكدةً أنه يؤثر على 16 دولة على الأقل، ويتسبب بخسائر متزايدة في صفوف المدنيين والأنظمة الصحية.

ونقل “مركز أنباء الأمم المتحدة” عن مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس قوله في مؤتمر صحفي: إن “منظمة الصحة العالمية تعمل عن كثب مع مكاتبها في البلدان المتضررة لرصد تأثير النزاع على تقديم الخدمات الصحية، وتقديم الدعم عند الحاجة والطلب”، مشيراً إلى أن “التأثير يتجاوز البلدان المتضررة بشكل مباشر”.

وحذر غيبريسوس من أن “أي ضرر يلحق بالمنشآت النووية قد تكون له عواقب وخيمة على الصحة العامة”.

وأشار إلى أنه تم الإبلاغ عن عشرات الضحايا في عدد من دول الخليج وفي لبنان، إضافة إلى وفاة مقتل نحو ألف شخص في إيران، كما أكدت المنظمة وقوع هجمات على مرافق الرعاية الصحية.

وأضاف: إن “النزاع يتسبب في نزوح جماعي، كما أن أوامر الإجلاء قد تدفع ما يصل إلى مليون شخص إلى النزوح”.

وتواصل إيران شنّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من الدول العربية، ما أدى إلى سقوط ضحايا وأضرار مادية، وذلك عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف إيران منذ يوم السبت الماضي.