ملك بلجيكا يؤكد تضامن بلاده مع قطر جراء الاعتداءات الإيرانية

الدوحة-سانا

أعرب الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا في اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن تضامن بلاده مع قطر وشعبها، إزاء الاعتداءات الإيرانية، مندداً بالأعمال العسكرية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن الملك فيليب أكد دعم مملكة بلجيكا لدولة قطر في اتخاذ كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها، واستعدادها لتقديم ما يلزم من مساندة في هذا الصدد.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال، المستجدات الإقليمية والدولية، وأكدا أهمية خفض التصعيد وتكثيف الجهود الدبلوماسية لتسوية الخلافات بالطرق السلمية، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي ويحفظ مصالح شعوب المنطقة.

وتواصل إيران شنّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من الدول العربية، موقعةً عدداً من الضحايا وأضراراً مادية، وذلك في أعقاب الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف إيران منذ يوم السبت الماضي.