الناتو يستعرض صفقات تسليح ضخمة خلال منتدى الصناعات الدفاعية في أنقرة

أنقرة-سانا

أعلن قادة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في العاصمة التركية أنقرة اليوم الثلاثاء، عن صفقات تسليح ضخمة، لإظهار استعداد الحلف لتعزيز قدراته الدفاعية، وتلبية مطالب واشنطن بزيادة الإنفاق الدفاعي العسكري قبيل القمة المرتقبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت رويترز أن الأمين العام للحلف مارك روته كشف خلال منتدى الصناعات الدفاعية في أنقرة، عن مبادرات جديدة، داعياً إلى هيكلة جذرية في صناعة الدفاع، ومعتبراً أن الوضع الأمني لا يسمح بتأخير تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا.

صفقات دفاعية أوروبية

وأشار روته إلى أن دول الحلف ستستثمر أكثر من 40 مليار دولار خلال خمس سنوات لتعزيز قدراتها ضد الطائرات المسيّرة، وذلك وسط انتقادات ترامب المتكررة لأوروبا بشأن ضعف مساهمتها الدفاعية واعتمادها على الولايات المتحدة.

وشملت الصفقات التي تم الإعلان عنها شراء طائرات مسيّرة من شركة نورثروب غرومان الأمريكية، وطائرات من شركة ساب السويدية، بينما تجري الولايات المتحدة محادثات مع ألمانيا ودول أخرى لإنشاء خطوط إنتاج مشتركة لصواريخ مطلوبة من أجل أوكرانيا.

كما وقّعت شركتا لوكهيد مارتن ورينميتال اتفاقاً أولياً لإنتاج صواريخ أتاكمز في ألمانيا لأول مرة خارج الولايات المتحدة.

خلافات غير مسبوقة

وتفاقمت التوترات داخل الحلف منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الايرانية، إذ يتهم ترامب بعض الدول الأوروبية بعدم تقديم الدعم الكافي، بينما يؤكد الأوروبيون أنهم سمحوا باستخدام قواعدهم وأجوائهم رغم عدم استشارتهم في الحرب التي أثرت على اقتصاداتهم.

كما أعلنت واشنطن سحب قوات من أوروبا وبدء مراجعة لوجودها العسكري، بينما يستعد الأوروبيون لاحتمال تكرار ترامب انتقاداته خلال القمة، في ظل توتر علاقاته مع بعض القادة الأوروبيين، ومنهم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.