ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 72.345 قتيلاً

وفا

القدس المحتلة-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023، إلى 72.345 قتيلاً و172.250 مصاباً.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الخميس، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قتيلاً واحداً، و8 إصابات، ليرتفع عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الأول الماضي، إلى 766 قتيلاً، والمصابين إلى 2.147 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى انتشال 760 جثماناً، مبينةً أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

مصرع 11 شخصاً في حادث اصطدام قطار بمجموعة عمال جنوب غرب الصين
وزير الخارجية التركي يبحث مع غوتيريش تطورات الوضع في المنطقة
ماكرون: فرنسا سترسل فرقاطتين إلى البحر الأحمر
إصابة فلسطيني واعتقال 4 في الضفة الغربية
السفارة الفرنسية في الكويت تغلق أبوابها مؤقتاً جراء التصعيد في المنطقة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك