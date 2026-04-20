حزب “بلغاريا التقدمية” يفوز بالانتخابات النيابية بأغلبية ساحقة

صوفيا-سانا

أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات البلغارية اليوم الإثنين فوز حزب “بلغاريا التقدمية” بأغلبية ساحقة.

وذكرت وكالة رويترز أن حزب “بلغاريا التقدمية” الذي يترأسه الرئيس البلغاري السابق رومين راديف حصل على 44.7 % من الأصوات بعد فرز 91.7 % منها ما يشير إلى أنه يمكن أن يحكم منفرداً إلا أنه لم يستبعد تشكيل ائتلاف مع أحزاب ‌مؤيدة ⁠لأوروبا أو حزب أصغر.

وتأتي هذه الانتخابات، وهي الثامنة خلال خمس سنوات، في بلد يُعد الأفقر داخل الاتحاد الأوروبي، ويعيش أزمة سياسية مستمرة منذ عام 2021 عقب احتجاجات واسعة أطاحت بحكومة رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف الذي حكم البلاد نحو عشر سنوات.