إيران تستهدف بالمسيرات مناطق في أذربيجان وباكو تستدعي السفير الإيراني

باكو-سانا

تعرّض مطار نخجوان الدولي ومناطق عدّة في أذربيجان، اليوم الخميس، لهجوم إيراني بطائرات مسيّرة أسفر عن إصابات وأضرار مادية.

وذكرت وكالة الأنباء الأذربيجانية “أذرتاج” أنّ جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي، تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة انطلقت من إيران، حيث سقطت إحدى المسيرات على مبنى مطار نخجوان الدولي، بينما سقطت أخرى قرب مدرسة في قرية شكار أباد، ما أسفر عن أضرار مادية في المطار وإصابة مدنيين اثنين بجروح.

وأدانت باكو هذه الهجمات بشدة، واصفة إياها بأنها انتهاك صارخ لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وعاملٌ يسهم في تصعيد التوتر الإقليمي، وطالبت الجانب الإيراني بتقديم توضيح عاجل للحادث واتخاذ تدابير فورية لمنع تكرار مثل هذه الاستفزازات مستقبلاً.

واستدعت الخارجية الأذربيجانية سفير إيران لدى باكو مجتبى ديميرجيلو لإبلاغه باحتجاجها الشديد، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، مؤكدة أن أذربيجان تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ التدابير الجوابية المناسبة رداً على هذا الهجوم الذي استهدف أراضيها ومنشآتها المدنية.

وتواصل إيران، منذ السبت الماضي، شنّ اعتداءات بصواريخ وطائرات مسيّرة على عدد من دول المنطقة، موقعةً ضحايا وأضراراً في البنى التحتية، وذلك في أعقاب الضربات الأمريكية الإسرائيلية عليها.