سلسلة انفجارات تهزّ طهران ومحيطها في اليوم السادس من الحرب

طهران-سانا

في اليوم السادس من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، شهدت العاصمة طهران ومحيطها الغربي سلسلة انفجارات متفرقة، تزامناً مع إطلاق إيران موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل.

ووفقاً لوسائل إعلام، هزّت انفجارات عدّة مناطق في طهران اليوم الخميس، حيث أُصيب ما لا يقل عن 30 شخصاً جراء هجمات استهدفت منطقة شاهين شمال غرب العاصمة، كما سُمع دوي انفجار واحد على الأقل في مدينة كرج غرب طهران.

وأعقبت هذه الانفجارات موجة جديدة من الهجمات الإيرانية، إذ أعلن الحرس الثوري إطلاق الموجة التاسعة عشرة من الصواريخ والمسيرات، مستهدِفاً مواقع داخل إسرائيل وقواعد تابعة للولايات المتحدة في المنطقة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم على منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في منطقة قم، مؤكداً تدمير المنصة التي كانت مجهّزة للإطلاق باتجاه إسرائيل، كما قال: إنه دمّر منظومة دفاعية في أصفهان كانت تستهدف طائراته.

وفي السياق ذاته، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أن قواتها أغرقت أكثر من عشرين سفينة تابعة للقوات البحرية الإيرانية.

وصباح السبت الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً على إيران، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي وعشرات القادة والمسؤولين إضافة إلى أضرار واسعة بالبنى التحتية.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، ما أدى لمقتل 13 شخصاً وإصابة أكثر من 1700.

كما تعتدي على دول الخليج العربي والعراق والأردن، ما أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين في عدد منها وأضرار بالمنازل والبنى التحتية.