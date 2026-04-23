دعم أوروبي لتعزيز جاهزية بعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال

بروكسل-سانا

أعلنت اللجنة السياسية والأمنية التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس دعم المكون العسكري لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال “AUSSOM”.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية أن ذلك يأتي في إطار مرفق السلام الأوروبي حسب ما جاء في مذكرة اليوم الخميس، حيث أشارت المذكرة إلى أن من شأن هذا الدعم أن يعزز الجاهزية العملياتية لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وقدرتها على تنفيذ ولايتها بما يتوافق تماماً مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأضافت المذكرة: إن ذلك “سيساعد في الحفاظ على الأمن وحماية المدنيين في المناطق المتضررة من نشاطات “حركة الشباب” وغيرها من الجماعات المسلحة”.

وبموجب ذلك، سيقدم الاتحاد الأوروبي 75 مليون يورو إضافية، ليصل إجمالي دعمه للبعثات المتعاقبة التي يقودها الاتحاد الأفريقي في الصومال في إطار صندوق دعم العمليات إلى ما يقارب 2.8 مليار يورو منذ عام 2007.

وسيغطي التمويل بشكل رئيسي بدلات القوات للأفراد المنتشرين في الصومال، إضافة إلى المعدات غير الفتاكة والخدمات ذات الصلة.

وأُنشئ صندوق السلام الأوروبي في آذار2021 لتمويل الإجراءات التي تندرج ضمن السياسة الخارجية والأمنية المشتركة لمنع النزاعات، وحفظ السلام وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.