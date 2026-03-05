اتصالات مكثّفة لوزير خارجية الإمارات لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

أبو ظبي-سانا

بحث وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، خلال سلسلة اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء الخارجية والمسؤولين الدوليين والعرب، مستجدات التصعيد الإقليمي في أعقاب الاعتداءات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول العربية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام، أن الاتصالات شملت وزير الخارجية الصيني وانغ يي، ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، ووزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو، ووزير الخارجية المكسيكي خوان رامون دي لا فوينتي، ووزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، ووزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا رونالد لامولا، ووزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس.

وتناولت المباحثات تداعيات التصعيد الراهن وانعكاساته على أمن واستقرار المنطقة، إضافة إلى تأثيراته السلبية على حركة التجارة الدولية وأمن إمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وشدد وزير خارجية الإمارات والوزراء على إدانة واستنكار الاعتداءات التي طالت الإمارات ودول المنطقة، معتبرين أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومؤكدين حق الدول المستهدفة في اتخاذ ما يلزم لحماية سيادتها وأمنها.

وأعرب وزير خارجية الإمارات عن شكره وتقديره للوزراء على موقفهم الأخوي وتضامن بلدانهم مع دولة الإمارات، مؤكداً سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة.

واستعرض الوزراء خلال الاتصالات الهاتفية أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي في هذه المرحلة الدقيقة لاحتواء التوترات، ومنع اتساع رقعة الصراع، وتغليب الحلول السياسية والمسارات الدبلوماسية؛ بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وتواصل إيران شنّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من الدول العربية، من بينها الإمارات، ما أدى إلى سقوط ضحايا وأضرار مادية، وذلك عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف إيران منذ يوم السبت الماضي.