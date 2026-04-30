باكستان تؤكد أن قنوات الحوار بين واشنطن وإيران لا تزال مفتوحة

إسلام أباد-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي اليوم الخميس، أن قنوات التواصل لا تزال مفتوحة فيما يتعلق بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية عن أندرابي قوله خلال مؤتمر صحفي: إن “المفاوضات لم تتوقف”، مشيراً إلى أن بلاده تتابع اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية وتدعم الحوار المباشر لتحقيق استقرار دائم، لافتاً إلى أن تفاهمات وقف إطلاق النار الأخيرة ساهمت في منع مزيد من التصعيد وسقوط ضحايا مدنيين.

ووصف المتحدث جهود الوساطة الجارية بأنها “بنّاءة”.

وفيما يتعلق بفرض حصار على مضيق هرمز، حذّر أندرابي من تداعيات خطيرة على التجارة العالمية وأمن الطاقة، مؤكداً أن المسألة قيد النقاش في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أكد في الـ 25 من الشهر الجاري التزام بلاده بدور “الوسيط النزيه” في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مشدداً على استمرار جهود إسلام أباد لتعزيز الاستقرار الإقليمي.