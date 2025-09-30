دول مثلث فايمار تدعو إسرائيل إلى وقف مخططها الاستيطاني شرق مدينة القدس

وارسو-سانا

دعت دول مثلث فايمار “بولندا وألمانيا وفرنسا”، إسرائيل إلى وقف مخططاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مخطط الاحتلال الاستيطاني “E1” شرق مدينة القدس المحتلة، الذي يهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأعرب وزراء خارجية بولندا، رادوسلاف سيكورسكي، وألمانيا، يوهان فاديفول، وفرنسا، جان نويل بارو، في بيان مشترك، عن قلقهم البالغ حيال الوضع في الشرق الأوسط، مشددين على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بلا معوقات إلى جميع أنحاء القطاع، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والجهات المعنية.

وأكد البيان ضرورة الوقف الفوري لعمليات إسرائيل العسكرية في مدينة غزة، مشدداً على أن هذه العمليات تؤدي إلى نزوح جماعي للفلسطينيين، وخسائر في الأرواح، وتدمير للبنية التحتية، مشيراً إلى التزام الدول الثلاث بالمسار القائم على حل الدولتين، وداعياً في الوقت نفسه إلى الإسراع في تنفيذ التدابير المنصوص عليها في “إعلان نيويورك”.

وينص “إعلان نيويورك” على الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة، والوقف الفوري للحرب في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمعتقلين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، إضافة إلى فتح جميع المعابر بشكل عاجل، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود، مع التأكيد على رفض الحصار واعتبار استخدام التجويع كسلاح انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.