تحديث جديد في “جيميني” يربطه مباشرة بجهات اتصال غوغل

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “غوغل” عن إضافة تكامل جديد داخل تطبيق الذكاء الاصطناعي “جيميني”، يتيح ربطه مباشرة بخدمة “جهات اتصال غوغل”، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات المساعد في تقديم ردود ومعلومات أكثر تخصيصاً، اعتماداً على بيانات المستخدم الشخصية.

ووفقاً لما نشره موقع “9to5Google” التقني أمس الأحد، يأتي هذا التحديث ضمن قسم “الذكاء الشخصي” داخل إعدادات التطبيقات المتصلة في جيميني، حيث يمكن للمساعد الوصول إلى جهات الاتصال المخزنة على حساب المستخدم وإدارتها عبر البحث أو الإضافة أو التعديل أو الحذف، إضافة إلى استخدام هذه البيانات لتقديم اقتراحات مخصصة.

ويتيح التكامل الجديد للمساعد الذكي تنفيذ مجموعة واسعة من المهام، من بينها العثور على جهات اتصال باستخدام الاسم أو الرقم أو البريد الإلكتروني، وتحديث البيانات، واسترجاع معلومات محددة، فضلاً عن تذكير المستخدم بالمناسبات المهمة، مثل أعياد الميلاد المخزنة ضمن جهات الاتصال.

كما يمكن لـ “جيميني” اقتراح جهات اتصال للتواصل معها، أو إضافة معلومات جديدة تلقائياً بناءً على طلب المستخدم، إلى جانب إمكانية مشاركة جهات الاتصال مع تطبيقات أخرى عند الحاجة، ما يعزز تكامل النظام داخل بيئة خدمات “غوغل” المختلفة.

يذكر أن هذه الميزة لا تزال في مرحلة الطرح التدريجي، حيث تتوفر حالياً لعدد محدود من المستخدمين ضمن فئات تجريبية، مع توقع توسيع نطاقها لاحقاً لتشمل مزيداً من الأجهزة والحسابات خلال الفترة المقبلة.