الرئيسان الإماراتي والأوزبكي يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة وضرورة وقف التصعيد

أبو ظبي-سانا

بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء مع رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، مستجدات الأوضاع في المنطقة، والتداعيات الناجمة عن الأعمال العسكرية التي تهدد الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الرئيس الأوزبكي أعرب خلال الاتصال عن إدانته للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول، مؤكداً تضامن بلاده مع الإمارات ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها وأراضيها.

من جانبه، عبر الرئيس الإماراتي عن تقديره لنظيره الأوزبكي على موقف بلاده الداعم لدولة الإمارات.

وشدد الجانبان خلال الاتصال على ضرورة الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد في المنطقة، واعتماد نهج الحوار والدبلوماسية كسبيل وحيد لمعالجة الخلافات، بما يصون أمن الدول ويحفظ سلامة شعوبها، ويحول دون تفاقم الأوضاع وتدهورها.

وتواصل إيران شنّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من الدول العربية بينها الإمارات، موقعةً عدداً من الضحايا وأضراراً مادية، وذلك في أعقاب الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف إيران منذ يوم السبت.