اليوم.. تجارب انتقاء منتخب رفع الأثقال استعداداً لبطولة العرب في الجزائر

17TZ6oEx 00000 1 اليوم.. تجارب انتقاء منتخب رفع الأثقال استعداداً لبطولة العرب في الجزائر

دمشق-سانا

تقام اليوم الثلاثاء تجارب انتقاء المنتخب الوطني لرفع الأثقال في صالة اللعبة بمدينة ‏الفيحاء الرياضية بدمشق.‏

ويشارك في التجارب لاعبون ولاعبات من مختلف الفئات العمرية والأوزان، وذلك ‏استعداداً للمشاركة في بطولة العرب المقررة في الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 13 ‏تشرين الأول المقبل.‏

وتأتي التجارب ضمن الخطة التحضيرية التي وضعها اتحاد اللعبة بهدف اختيار ‏أفضل العناصر القادرة على تمثيل المنتخب الوطني في الاستحقاق العربي، حيث ‏يخضع المشاركون لاختبارات فنية وبدنية بإشراف الجهاز الفني للوقوف على ‏مستوياتهم واختيار التشكيلة الأكثر جاهزية.‏

وتشكل التجارب محطة أساسية في برنامج إعداد المنتخب للبطولة بما يسهم في رفع ‏مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين واللاعبات واختيار العناصر القادرة على ‏تحقيق نتائج مشرفة تعكس التطور الذي تشهده رياضة رفع الأثقال في سوريا.‏

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