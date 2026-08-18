اليوم.. تجارب انتقاء منتخب رفع الأثقال استعداداً لبطولة العرب في الجزائر

دمشق-سانا
تقام اليوم الثلاثاء تجارب انتقاء المنتخب الوطني لرفع الأثقال في صالة اللعبة بمدينة الفيحاء الرياضية بدمشق.
ويشارك في التجارب لاعبون ولاعبات من مختلف الفئات العمرية والأوزان، وذلك استعداداً للمشاركة في بطولة العرب المقررة في الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 13 تشرين الأول المقبل.
وتأتي التجارب ضمن الخطة التحضيرية التي وضعها اتحاد اللعبة بهدف اختيار أفضل العناصر القادرة على تمثيل المنتخب الوطني في الاستحقاق العربي، حيث يخضع المشاركون لاختبارات فنية وبدنية بإشراف الجهاز الفني للوقوف على مستوياتهم واختيار التشكيلة الأكثر جاهزية.
وتشكل التجارب محطة أساسية في برنامج إعداد المنتخب للبطولة بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين واللاعبات واختيار العناصر القادرة على تحقيق نتائج مشرفة تعكس التطور الذي تشهده رياضة رفع الأثقال في سوريا.