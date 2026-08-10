الرئيس الكولومبي يعلن عن مقتل 6 من المسلحين ورجال العصابات

بوغوتا-سانا

أعلن الرئيس الكولومبي ” أبيلاردو دي لا إسبرييا “، اليوم الإثنين، مقتل 6 مسلحين في عمليات عسكرية ضد الجماعات المسلحة أعقبت تنصيبه رئيساً جديداً، وذلك تنفيذاً لوعيده بشن حرب ضد حركات التمرد وعصابات المخدرات.

ونقلت وكالة ” فرانس برس” عن دي لا إسبرييا قوله: إنّ هذه العمليات العسكرية الأولية تبعث برسالة واضحة وقوية لجميع قطاع الطرق، مضيفاً: “لا مكان لهم يختبئون فيه”.

وبحسب السلطات الكولومبية، قُتل أربعة متمردين، بينهم متزعم فصيل منشق عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية “فارك”، في إحدى قرى منطقة الأمازون بمقاطعة ميتا وسط كولومبيا، بينما قُتل اثنان من أعضاء عصابة المخدرات كلان ديل غولفو، في منطقة ريفية بمقاطعة أنتيوكيا في شمال غرب البلاد.

وكان دي لا إسبرييا تعهد في مراسم التنصيب الجمعة الماضي، بأن يكافح “بلا هوادة الإرهاب المرتبط بالمخدرات وكل المنظمات الإجرامية”، معتبراً أنّ خيار الحوار مع أبرز الجماعات المسلّحة قد استُنفد بالكامل.

وشهد اليوم الأول من ولاية الرئيس الجديد شن هجمات عدة على القوات الأمنية، من بينها هجوم نُفذ بطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات على مركز للشرطة في الشمال، ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة.