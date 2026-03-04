الدفاع القطرية تعلن التصدي بنجاح لمسيرات وصواريخ إيرانية

الدوحة-سانا

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، أن قواتها ومنظومات دفاعها الجوية تصدت بنجاح لمسيرات وصواريخ إيرانية.

ونقلت وكالة قنا عن الوزارة قولها في بيان: إن دولة قطر، تعرضت فجر اليوم الأربعاء، لهجوم بـ 10 طائرات مسيرة وصاروخي (كروز) من إيران، حيث نجح الدفاع الجوي في التصدي لـ 6 طائرات مسيرة، والقوات الجوية تصدت لطائرتين مسيرتين وصاروخي (كروز)، بينما تصدت القوات البحرية لطائرتين مسيرتين.

‌‏وأكدت الوزارة، أن القوات المسلحة القطرية، تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية سيادة الدولة وأراضيها، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي.

وتستمر الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ السبت الماضي، بينما تصعّد طهران وتيرة هجماتها على دول عربية عدّة، مستهدفةً البنى التحتية ومرافق ومباني مدنية ودبلوماسية، إضافة إلى منشآت الطاقة.