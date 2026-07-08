مديرية طوارئ الحسكة تشارك الدفاع المدني العراقي بإخماد حريق في معبر ربيعة العراقي

photo 2026 07 08 17 18 53 مديرية طوارئ الحسكة تشارك الدفاع المدني العراقي بإخماد حريق في معبر ربيعة العراقي

الحسكة-سانا

أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الحسكة، أن فرق الدفاع المدني السوري التابعة لها شاركت اليوم الأربعاء في مؤازرة فرق الدفاع المدني العراقي بإخماد حريق اندلع في عدد من الآليات داخل معبر ربيعة الحدودي من الجانب العراقي المقابل لمعبر اليعربية الحدودي.

وأوضحت المديرية في بيان اليوم الأربعاء، أن فرق الدفاع المدني السوري استجابت بالتنسيق مع الجانب العراقي لإخماد الحريق حيث أسهمت عمليات الاستجابة المشتركة في احتواء الحريق ومنع امتداد النيران إلى مواقع وآليات مجاورة.

وأوضح مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في المحافظة عبد الحليم شهاب في تصريح لمراسل سانا، أن مؤازرة فرق المديرية تأتي في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين فرق الاستجابة للطوارئ على جانبي المعبر، بما يعزز سرعة التعامل مع الحوادث العابرة للحدود.

وكان حريق نشب في إحدى الآليات داخل معبر ربيعة الحدودي من الجانب العراقي نتيجة انفجار بطارية شحن ليثيوم، وتمت السيطرة عليه ومنع امتداده إلى الآليات الأخرى، حيث أسفر الحادث عن إصابة سائق الآلية وهو عراقي الجنسية، إضافة إلى وقوع أضرار مادية في عدد من الآليات.

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