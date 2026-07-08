مباحثات سورية أردنية لتطوير المنافذ الحدودية بين البلدين

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي، مع وفد حكومي أردني برئاسة وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، ضمّ عدداً من كبار المسؤولين الأردنيين، سبل التعاون لتطوير المنافذ الحدودية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك بالقضايا المرتبطة بالمنافذ الحدودية، وحركة النقل والتبادل التجاري.

وذكرت الهيئة في قناتها عبر تلغرام اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الذي حضره معاونو رئيس الهيئة، وعدد من المسؤولين، في قصر تشرين، تناول عدداً من الملفات ذات الأولوية، في مقدمتها مشروع التوسعة المرتقب لمنفذ نصيب الحدودي، وجرى استعراض الأعمال التي ستبدأ الفترة المقبلة، وتشمل توسعة الساحات التشغيلية، واستحداث مسارات جديدة باتجاه منفذ جابر، ومناقشة مشاريع التطوير التي يعتزم الجانب الأردني تنفيذها بالمنفذ المقابل، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية، وتحسين انسيابية حركة المسافرين والشاحنات.

وناقش الجانبان السبل الكفيلة بمعالجة الازدحام الذي يشهده الجانب الأردني، ولا سيما خلال فترات الذروة، من خلال تعزيز التنسيق الميداني وتطوير الإجراءات التشغيلية، بما ينعكس إيجاباً على سرعة إنجاز معاملات العبور، وتسهيل حركة التنقل بين البلدين.

وتطرقت المباحثات أيضاً إلى ملف إعادة تأهيل منفذ (درعا البلد – الرمثا)، حيث جرى بحث الخطوات الفنية والإدارية اللازمة تمهيداً لإعادة افتتاحه أمام حركة المسافرين، لما يمثله من أهمية في تعزيز التواصل بين البلدين.

واتفق الجانبان على توسيع مجالات التعاون في تأهيل الكوادر العاملة في المنافذ الحدودية، من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة في كشف الوثائق المزورة، والإجراءات الجمركية الحديثة، وآليات التعامل مع المسافرين والأجانب، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في إدارة المنافذ.

كما تناول الاجتماع تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين، وتكثيف التنسيق في مجال ضبط الحدود، وتبادل المعلومات والخبرات بما يسهم في مكافحة التهريب والجرائم العابرة للحدود، ويعزز أمن وسلامة البلدين.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء أهمية مواصلة التنسيق المشترك ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يسهم في تطوير المنافذ الحدودية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعزيز حركة التجارة والتنقل بين سوريا والأردن.

وقال بدوي في تغريدة عبر منصة “X” اليوم الأربعاء: “سُررت بلقاء معالي وزير الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية مازن الفراية والوفد المرافق له، حيث بحثنا عدداً من الملفات المتعلقة بتطوير المنافذ الحدودية، وفي مقدمتها مشروع توسعة منفذ نصيب، وإعادة تأهيل منفذ درعا البلد الرمثا، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتنسيق الأمني”.

وأكد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن ما يجمع سوريا والأردن من علاقات وروابط ينعكس على الحرص المشترك لتطوير العمل الحدودي، وتسهيل حركة المسافرين والبضائع، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز انسيابية الحركة عبر المنافذ.