الرئيس الشرع يلتقي الرئيس ترامب في أنقرة

photo 1 2026 07 08 19 12 27 الرئيس الشرع يلتقي الرئيس ترامب في أنقرة

أنقرة-سانا‏

التقى الرئيس أحمد الشرع اليوم الأربعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ‏مقر انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي “ناتو” في العاصمة التركية أنقرة.‏

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات السورية الأمريكية وسبل تعزيزها، إلى جانب ‏مناقشة الأوضاع الإقليمية.‏

photo 5 2026 07 08 19 12 28 الرئيس الشرع يلتقي الرئيس ترامب في أنقرة

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق حيال الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما ‏يسهم في دعم وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وترسيخ الأمن والاستقرار في ‏المنطقة.‏

وكان الرئيس الشرع وصل في وقت سابق اليوم إلى أنقرة بالتزامن مع تواصل ‌‏أعمال اليوم الثاني من القمة الـ36 لحلف شمال الأطلسي “ناتو”.‏

photo 4 2026 07 08 19 12 28 الرئيس الشرع يلتقي الرئيس ترامب في أنقرة
photo 2 2026 07 08 19 12 27 الرئيس الشرع يلتقي الرئيس ترامب في أنقرة
photo 3 2026 07 08 19 12 28 الرئيس الشرع يلتقي الرئيس ترامب في أنقرة
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