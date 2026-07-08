الرئيس الشرع يلتقي الرئيس ترامب في أنقرة

أنقرة-سانا
التقى الرئيس أحمد الشرع اليوم الأربعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقر انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي “ناتو” في العاصمة التركية أنقرة.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات السورية الأمريكية وسبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة الأوضاع الإقليمية.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق حيال الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان الرئيس الشرع وصل في وقت سابق اليوم إلى أنقرة بالتزامن مع تواصل أعمال اليوم الثاني من القمة الـ36 لحلف شمال الأطلسي “ناتو”.