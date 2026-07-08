الرئيس الشرع يلتقي الرئيس ترامب في أنقرة

أنقرة-سانا‏

التقى الرئيس أحمد الشرع اليوم الأربعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ‏مقر انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي “ناتو” في العاصمة التركية أنقرة.‏

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات السورية الأمريكية وسبل تعزيزها، إلى جانب ‏مناقشة الأوضاع الإقليمية.‏

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق حيال الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما ‏يسهم في دعم وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وترسيخ الأمن والاستقرار في ‏المنطقة.‏

وكان الرئيس الشرع وصل في وقت سابق اليوم إلى أنقرة بالتزامن مع تواصل ‌‏أعمال اليوم الثاني من القمة الـ36 لحلف شمال الأطلسي “ناتو”.‏