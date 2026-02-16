باكستان تدعو لاتخاذ تدابير ملموسة لإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب

إسلام آباد-سانا

دعت باكستان المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير ملموسة لإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب، وضمان احترام القانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم: تدين باكستان بشدة المحاولة الأخيرة التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتحويل مناطق من الضفة الغربية المحتلة إلى ما يسمى بممتلكات الدولة، وتوسيع أنشطة الاستيطان غير القانونية.

وأضافت: إن هذه الخطوات تشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، وكذلك لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، ويجب على المجتمع الدولي رفضها.

وأشارت إلى أن استمرار تجاهل السلطة المحتلة للقانون الدولي، وأعمالها الاستفزازية، يقوض فرص تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.

وأكدت باكستان مجدداً دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة والقابلة للحياة والمتصلة جغرافياً.

وصدّقت حكومة الاحتلال أمس على مشروع قرار يسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية باعتبارها ما أسمته “أراضي دولة”، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967، ما يفتح المجال أمام الاحتلال للسيطرة على مساحات منها، الأمر الذي لاقى إدانات عربية ودولية واسعة.