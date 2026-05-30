السعودية تعلن موسم حج 1447هـ خالياً من التفشيات الوبائية

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت أن موسم حج 1447هـ مرّ خالياً من أي تفشيات وبائية أو مخاطر صحية مؤثرة على السلامة العامة، مؤكدة أن الوضع الصحي للحجاج بقي مستقراً طوال الموسم، رغم التحديات الوبائية العالمية.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس” أن موسم الحج هذا العام تزامن مع تفشيات دولية مثل إيبولا، ورصد حالات لفيروس هانتا، ما عزز أهمية الاستعداد المبكر والتقصي المستمر، مؤكدة عدم تسجيل أي حالات اشتباه أو إصابات بين الحجاج.

وجاء هذا الإعلان بعد تأكيد نجاح موسم الحج من قبل السلطات السعودية، حيث أشاد وزير الصحة فهد الجلاجل بالدعم الكبير الذي توليه المملكة لصحة الحجاج، وبجاهزية المنظومة الصحية وتكاملها مع الجهات الحكومية.

وقدمت المنظومة الصحية خدمات وقائية وعلاجية وإسعافية على مدار الساعة، إضافة إلى أعمال التقصي الوبائي والاستجابة السريعة، مما مكّن الحجاج من أداء مناسكهم بطمأنينة.