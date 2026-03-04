تركيا تنفي صحة الادعاءات حول تلقيها أوامر أمريكية بمهاجمة إيران

أنقرة-سانا

نفى مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية اليوم الأربعاء، الادعاءات المتداولة على بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بأن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوعز إلى تركيا بمهاجمة إيران”.

وأفادت وكالة الأناضول بأن المركز أكد في منشور على منصة “إن سوسيال” التركية، عدم صحة المزاعم المنتشرة على بعض الحسابات، من قبيل أن “ترامب أصدر تعليمات إلى تركيا بمهاجمة إيران، وأن تركيا جزء من خطة عسكرية سرية ضد إيران، وأنها طالبت برفع العقوبات المفروضة عليها بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (كاتسا) للانضمام إلى الحرب”.

وأوضح المركز أن تركيا، بصفتها دولة مستقلة ذات سيادة، تُحدد سياساتها الخارجية وقراراتها الأمنية وتُنفذها بمفردها، وقال: إن “أي تصريحات تُخالف ذلك لا أساس لها من الصحة ومغرضة”.

ولفت إلى أنه “لا مجال لأن تُشن تركيا حرباً على إيران أو أن تُقدم أي شروط لهذا الغرض، بما في ذلك رفع العقوبات”، داعياً إلى عدم تصديق مثل هذه الادعاءات التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام.

ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية فجر السبت الماضي، تنتشر الكثير من المعلومات المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التلاعب بالرأي العام وخلق تضارب في المواقف.